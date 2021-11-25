Внутри шахты в Кузбассе остались 35 человек

В настоящий момент внутри шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар, остаются 35 человек. Об этом сообщает в четверг, 25 ноября, Telegram-канал «112».

В результате возгорания погибли 11 человек, 46 пострадали. В Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком были доставлены 29 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, состояние оставшихся 27 оценивается как средней тяжести. В кемеровскую ОКБ доставили четырех человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В больницу № 8 города Белово доставлены два пациента в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь была оказана 11 гражданам.

В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Его причиной, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.