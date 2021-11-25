Генпрокуратура проверит все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной»

Генпрокурор России Игорь Краснов 25 ноября поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области после ЧП на «Листвяжной» в городском округе Белово.

«Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, мог стать взрыв в вентиляционном штреке.

В результате погибли 11 человек, пострадали 46. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. На место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

В настоящий момент в шахте остаются 35 человек. Спасатели пока приостановили работы из-за опасной концентрации газа.