Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры

Утром в четверг, 25 ноября, произошло задымление и взрыв в шахте «Листвяжная» в поселке Грамотеино города Белово Кемеровской области. В этот момент внизу находилось 285 человек, большинство из них сразу вывели на поверхность, но как минимум 11 шахтеров погибли, еще несколько десятков человек остаются под землей . Подробности — в материале «Известий».

Что случилось в шахте «Листвяжная»

Сообщение о задымлении в шахте «Листвяжная» поступило в МЧС 25 ноября в 09:07 по местному времени (05:07 мск). «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора региона сообщает, что прогремел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 м, после чего начался пожар — вероятно, из-за неисправности оборудования или по природным причинам. Источник ТАСС утверждает, что причиной задымления стало возгорание угольной пыли, а взрыва не было.

В шахте было 285 человек. Их начали выводить на поверхность, и спустя четыре часа после ЧП в безопасности оказались 250 человек. В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших, из них четверо — в тяжелом состоянии .

К 12:45 мск известно об 11 погибших в результате аварии.

Горячая пыль Фото: Global Press Look/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

— Около шахты развернуты автобусы, палатки, там собрались родственники, — сообщил на оперативном совещании губернатор Сергей Цивилев, который выехал на место ЧП. — Когда будет полная ясность, выйду побеседую с ними. Пока дополнительных сил и средств нам не требуется, справляемся своими силами.

Сейчас, по данным местных властей, в шахте работают 19 отделений спасателей — всего 154 человека личного состава. Они проверяют все выработки. На поверхности разместилось 30 единиц техники . Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе.

Цивилев сообщил, что все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках на глубине 400 м. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км . Сильного задымления пока не наблюдается, в связи с чем спасатели надеются на то, что пожара внутри нет. Газовая обстановка на обследованных участках также неопасная.

При этом связи с оставшимися внутри шахтерами нет — система не работает. В то же время продолжает работать система вентиляции, есть электроэнергия.

В шахте остаются 35 человек.

Горячая пыль Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Что говорят следователи

Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту задымления в горной выработке. По данным следствия, инцидент произошел в 08:35 по местному времени (04:35 мск). Работники, отправленные в больницу, пострадали от отравления дымом , уточняет СУ СК.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — сообщили в ведомстве.

Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работает также следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. Руководство следственного управления отправилось на место ЧП.

Прокуратура Кемеровской области также объявила о начале проверки по факту инцидента в шахте «Листвяжная».

— Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, — сообщили в ведомстве. — На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса.

Горячая пыль Фото: Global Look Press/Kemerovo Region Government

В Сибирском управлении Ростехнадзора сообщили СМИ, что знают о случившемся. Официальной реакции пока нет.

Что показали проверки на шахте «Листвяжной»

Как выяснили «Известия», только вчера на шахте была проверка, однако нарушений выявлено не было. Впрочем, прошлые проверки были более результативными. Так, среди нарушений, выявленных в ходе проверки в апреле 2021 года, — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара.

СМИ сообщают, что в апреле 2021 года на шахте было обнаружено всего 139 нарушений. Привлекалось к ответственности как само юридическое лицо, так и более 20 должностных лиц и сотрудников компании.

Предположительно, задымление 25 ноября произошло в вентиляционном штреке № 823 — и именно в этом штреке не было датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) за изолирующими перемычками . Также сообщалось, что «не исправны двери вентиляционного сооружения (шлюз № 25), установленного в сбойке № 16 между путевым и конвейерными уклонами № 33, влияющие на проветривания лавы № 823». Говорилось и о неисправности аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.

Горячая пыль Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Ранее на шахте, по официальным данным, не было серьезных ЧП. Сибирское управление Ростехнадзора сообщает о трех инцидентах, которые происходили в монтажной камере шахты: в июле 2015 года произошло возгорание без пострадавших, в августе 2016 года там упала секция крепи, причинив смертельные травмы машинисту, в январе 2017 года прицепное устройство сорвалось с монтажной проушины и ударило работника по голове, он скончался.

Что известно о шахте, на которой случилось ЧП

ООО «Шахта «Листвяжная» принадлежит АО «Холдинговой компании «СДС-Уголь». Основатели холдинга — Михаил Федяев и бывший депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин . На официальном сайте компании «СДС-Уголь» говорится, что «Шахта Листвяжная» отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения в Беловском районе Кузбасса».

Отмечается, что эта шахта — «экологически безопасное производство с максимальным использованием внутренних ресурсов». В ней «проводится дегазация, используется современное горно-шахтное оборудование, строятся новейшие очистные сооружения».

Производственная мощность шахты — 5,2 млн т угля. В 2018 году заработал новый участок недр, где построен вентилятор главного проветривания. Для повышения уровня промышленной безопасности шахта «обеспечена многофункциональной системой аэро-газового контроля «Микон lР», говорится на сайте.

Первый зампред Росcийского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов, однако, считает эту шахту довольно опасной и замечает, что инциденты там уже были.

Горячая пыль Фото: РИА Новости/СК РФ

— Шахта опасна из-за газовой пыли. Не все шахты такие, в России опасных шахт осталось процентов 20 , — заявил он «Известиям». — Происшествия в шахтах бывают разные — обрушение, например, но угольная пыль — наверное, самое страшное из всех. Она детонирует, причем следом за первым происходят вторичный и третичный взрывы. Это вызывает гибель многих людей. В этом отличие от взрыва метана, который происходит локально .

Доктор технических наук, заведующий кафедрой безопасности и экологии горного производства МИСиС Константин Коликов также говорит о возможных катастрофических последствиях в случае взрывов газовой пыли , однако замечает, что пока не может говорить что-то конкретное применительно к трагедии в Кузбассе.

— Сейчас уровень безопасности на шахтах неплохой, но такие ЧП периодически случаются , — сказал он «Известиям». — «СДС-Уголь» — это хорошая, серьезная компания, занимается и вопросами безопасности, и вопросами экологии. Они себя достаточно высоко позиционируют и по рейтингам находятся достаточно высоко. Но при высоких нагрузках даже на шахтах второй-третьей категории такие аварии случаются, потому что по-прежнему вопросам метанобезопасности, к сожалению, уделяется недостаточно внимания.

Горячая пыль Фото: РИА Новости/Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Рубен Бадалов замечает, что образование угольной пыли в шахтах — естественный процесс, с которым надо бороться, и обычно горняки проводят обеспыливающие мероприятия.

— Почему на «Листвяжной» концентрация пыли оказалась превышена, мы пока не знаем, — сказал он. — Вероятно, это человеческий фактор — не досмотрели. Увы, в шахтах от одного зависит жизнь многих. Но требуется расследование : нужно создать комиссию, которая установит причины взрыва и определит степень вины работодателя и рабочих. «Листвяжная» — это не маленькая шахта на периферии, она находится на виду.

Он добавил, что на последнем заседании Ростехнадзора говорилось, что аварий на шахтах стало мало, однако взрыв на «Листвяжной» — хороший пример того, что в вопросах безопасности лучше «перебдеть, чем недобдеть».