Путин выразил соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Текст опубликован на сайте Кремля 25 ноября.

По поручению главы государства врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

Помимо этого, на месте должна быть организована помощь пострадавшим в оперативном порядке.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей», — добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке.

В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком были доставлены 29 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, тогда как состояние оставшихся 27 человек оценивается как среднее. В кемеровскую ОКБ доставили четырех человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы временно приостановлены, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент в шахте остаются 35 человек. Спасатели пока приостановили работы из-за опасной концентрации газа.