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Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар, глава государства продолжит контролировать ситуацию в течение дня. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции. Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей», — подчеркнул Песков.

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Он также рассказал, что Путин уже получил доклады по этой теме от губернатора Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

В результате пожара погибли 11 человек. По предварительным данным, 43 работника пострадали от отравления дымом, еще 45 по-прежнему остаются в шахте.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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