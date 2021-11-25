Спецборт МЧС с Чуприяном вылетел в Кемерово после ЧП в шахте

Спецборт МЧС России в четверг, 25 ноября, вылетел из аэропорта Жуковский в Кемерово. На борту находится рабочая группа ведомства во главе с врио министра Александром Чуприяном.

Воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. Еще 35 рабочих остаются внутри шахты. Всего в шахте находились 285 человек.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.