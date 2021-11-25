После ЧП на шахте «Листвяжная» госпитализированы 38 человек

После чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 38 человек госпитализированы. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Всего 49 человек обратились за медицинской помощью, из них 11 [продолжат лечение] амбулаторно, 38 человек госпитализированы в больницы в Белове, в Кемерове, в Ленинск-Кузнецком», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено.

«Мы только что приостановили проведение поисково-спасательных работ, потому что дошли до вымоечного забоя и там концентрация по метану достигла более 6%, а по окиси углерода более 25%, что является взрывоопасным», — заключил он.

Ранее сообщалось о госпитализации 29 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы временно приостановлены, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.