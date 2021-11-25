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В Кемеровской области объявили трехдневный траур после ЧП в шахте

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам. Об этом в четверг, 25 ноября, говорится в Telegram-канале главы региона.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Траур по погибшим шахтерам пройдет с 26 по 28 ноября. Отмечается, что глава региона встретился с родственниками горняков, которые в данный момент находятся в шахте.

Ранее в этот день Цивилев сообщил, что после чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 38 человек госпитализированы. Кроме того, губернатор подтвердил информацию о том, что проведение поисково-спасательных работ приостановлено из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан. В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы временно приостановлены, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

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