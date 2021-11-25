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Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь

Группа спасателей перестала выходить на связь в шахте в Кузбассе

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Группа спасателей не вышла из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где произошло 25 ноября задымление. Они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

По данным «Известий», в настоящее время с работниками пытаются связаться по рации, но они не отвечают.

В МЧС информацию о потере звена подтвердили, уточнив, что решение о приостановке спасательных работ было принято из-за опасности взрыва газа. Так, концентрация метана превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%.

Ведутся поиски группы спасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, 46 пострадали. В настоящий момент в шахте остаются 35 горяков.

После ЧП 38 человек были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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