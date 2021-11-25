Число пострадавших на шахте в Кузбассе увеличилось до 51
Число пострадавших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 51. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно», — отметил он.
Амбулаторное лечение проходят 13 пострадавших, 38 человек госпитализированы.
Ранее в этот день группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты «Листвяжная». Они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.
Спустя некоторое время тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена были обнаружены. Судьба остальных остается неизвестной.
Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. 11 шахтеров погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.
Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.
Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.