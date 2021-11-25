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Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

Число пострадавших на шахте в Кузбассе увеличилось до 51

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Число пострадавших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 51. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

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«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно», — отметил он.

Амбулаторное лечение проходят 13 пострадавших, 38 человек госпитализированы.

Ранее в этот день группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты «Листвяжная». Они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

Спустя некоторое время тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена были обнаружены. Судьба остальных остается неизвестной.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. 11 шахтеров погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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