ГУ МЧС подтвердило гибель 52 человек на шахте в Кузбассе

ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердило, что на шахте «Листвяжная» 25 ноября погибли 46 горняков и шесть спасателей.

О том, что на предприятии погибли 52 человека накануне рассказали в администрации Беловского городского округа Кемеровской области.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Кроме того, при спасении горняков пострадали 11 спасателей: у одного черепно-мозговая травма, остальные отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.