Источник сообщил о задержанных по делу об аварии на шахте в Кузбассе

По делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе (Кемеровская область) задержали троих человек. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил источник «Известий».

Других подробностей источник не привел.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционном штреке. В результате возгорания 46 человек пострадали, 11 шахтеров погибли. В настоящий момент в шахте остаются 35 горняков.

После ЧП 38 человек были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Новость дополняется