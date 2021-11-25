Число погибших в шахте в Кузбассе горноспасателей увеличилось до шести

В ходе спасательно-поисковых работ на шахте «Листвяжная» обнаружены погибшие горноспасатели. Об этом 25 ноября рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, к настоящему времени погибшими обнаружены шесть сотрудников МЧС. По делу об аварии задержали троих человек, добавил источник.

Ранее в этот же день звено горноспасателей пропало в шахте. Они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ. Позднее были найдены тела троих пропавших спасателей.

По словам источника, в стационары госпитализированы 39 пострадавших. Они находятся в больницах Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкого.

«Всего в шахте находилось 285 человек, эвакуировано 239 человек», — отметил он.

Как в четверг заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной ЧП на шахте «Листвяжная», по предварительным данным, стал взрыв метана.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. 14 шахтеров погибли, 67 человек пострадалb. В настоящий момент в шахте остаются 35 горняков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.