Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Крупнейшая банда контрабандистов-кальянщиков обезврежена в России
Общество
Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая
Экономика
Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
Общество
Ростехнадзор выявил в 2021 году более 900 нарушений в работе шахты «Листвяжная»
Мир
Президент Чехии заболел COVID-19 и вернулся в госпиталь
Общество
Москвичей предупредили о субтропическом ливне в конце ноября
Мир
В Молдавии заявили о намерении своевременно погасить долг перед «Газпромом»
Мир
Лукашенко заявил о желании США развязать войну
Мир
Украина потребовала от Испании отозвать учебники с российским Крымом
Общество
Власти подтвердили гибель 52 человек в шахте в Кузбассе

Власти подтвердили гибель 52 человек в шахте в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте «Листвяжная» 25 ноября погибли 52 человека.

«Да, погибли 52 человека», — сказал представитель властей на вопрос журналистов.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Ранее о том, что 46 шахтеров и шесть спасателей погибли в шахте рассказал источник в экстренных службах региона.

Кроме того в результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы. Они находятся в больницах Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкого. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Как ранее заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной ЧП на шахте «Листвяжная», по предварительным данным, стал взрыв метана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021