Источник заявил о гибели 52 человек в шахте в Кузбассе

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, включая шестерых спасателей, сообщил 25 ноября источник в экстренных службах.

«Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей», — цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось об 11 погибших шахтерах и шести спасателях.

Кроме того в результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы. Они находятся в больницах Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкого. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Как ранее заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной ЧП на шахте «Листвяжная», по предварительным данным, стал взрыв метана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.