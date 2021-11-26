Работник шахты в Кузбассе назвал трагедию неизбежной

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежна, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков. Об этом 26 ноября рассказал один из работников предприятия, у которого в день трагедии был выходной.

«К этому всё и шло, рано или поздно авария бы произошла, потому что у нас руководство очень грубо закрывало глаза на ситуацию в шахте», — отметил он в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, руководство шахты сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Горняк рассказал, что последние два месяца в шахте была превышена концентрация метана в пять-шесть раз, и работники спускались туда «на свой страх и риск».

При этом руководство предприятия не хотело снижать уровень метана из соображений экономии, добавил он.

25 ноября в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и шесть спасателей.

Кроме того, в результате происшествия пострадали 67 человек, из них 39 госпитализированы. Они находятся в больницах Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкого. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Как ранее заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной ЧП на шахте «Листвяжная», по предварительным данным, стал взрыв метана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании трех человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.