Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе

Трагедия на шахте «Листвяжная» Кемеровской области, произошедшая 25 ноября, по предварительным данным, унесла 52 жизни . Погибли шахтеры и спасатели. По официальной версии, в выработке произошло задымление. Шахтеры, бывшие на месте, говорят о взрывах. Эксперты предполагают, что их причиной могли стать метан или угольная пыль. На сайте владельца шахты — компании «СДС-Уголь» — сказано, что на ней используется современное оборудование для дегазации. Однако эксперты считают шахту опасной и утверждают, что подобных ей в России до 20%.

ЧП за ЧП

В четверг, 25 ноября, в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло задымление . По данным на 22:30 мск, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. 67 пострадали, из них 39 попали в больницы. Эти люди отравились дымом, уточнили в СУ СК по Кемеровской области.

32 пострадавших госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, три из них в реанимации, состояние остальных — легкой и средней степени тяжести, сообщила главврач центра Оксана Черникова. В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи попали пять человек, в городскую больницу № 8 в Белово — двое, все средней степени тяжести. Амбулаторную помощь оказали еще 13, одного пациента выписали.

Сначала стало известно об 11 погибших. В шахте оставались 35 человек, поиски продолжались весь день. Тем не менее вечером спасатели объявили, что живых в шахте не осталось.

Пыльная работа Сотрудники военизированного горноспасательного отряда возле шахты «Листвяжная» Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry

Днем на месте выработок выросла концентрация метана — она превысила 6%, и оксида углерода — более 0,25% . В этих условиях есть вероятность взрыва газа . Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность . Но часть группы спасателей (по некоторым данным, шесть человек) не вернулась из-под земли. К вечеру нашли тела троих из них.

Всего, по утверждению местных властей, в шахте работают 19 отделений спасателей — это 154 человека личного состава . На поверхности разместилось 30 единиц техники. Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе.

— Пока дополнительных сил и средств нам не требуется, справляемся своими силами, — сообщил на оперативном совещании губернатор Сергей Цивилев, который выехал на место ЧП.

Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия весь день работала следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

Были задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная», сообщили в СКР вечером 25 ноября. Как пояснили в ведомстве, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов . В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4.

Проверку шахты начала местная прокуратура и взяла на особый контроль Генпрокуратура — в Кузбасс выехал заместитель главы федерального ведомства Дмитрий Демешин. После ЧП на «Листвяжной» предстоят проверки всех шахт Кузбасса.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Глава государства дал поручение врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс. Губернатору региона Сергею Цивилеву и врио главы МЧС президент поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

Концентрация невнимания

В сообщении СК Кузбасса ЧП обозначалось как «задымление». Так же события описаны на сайте областной администрации. Местное управление МЧС называет случившееся «происшествием».

Однако в телеграм-каналах в тот же день появились сообщения якобы от шахтеров «Листвяжной», которые настаивают, что были взрывы метана, и что об этой опасности рабочие предупреждали за четыре дня до трагедии . Шахтеры уверены: версия о том, что загорелась угольная пыль, недостоверна.

«В лаве (пространство, где добывают уголь. — «Известия») было 7% газа, она встала. И звонил начальник лавы и говорил слесарям: «Почему вы не едете? Запускайтесь!» Слесаря отказались», — утверждает один из них.

Работники предположили, что «уже есть подписанная бумага, в которой сказано, что шахтеры сами ходили работать, а начальство им не разрешало».

Первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов считает версию о взрыве метана убедительной.

Пыльная работа Машина скорой помощи проезжает через КПП № 1 на территорию шахты «Листвяжная» Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Возгорание метана произошло, однозначно. Если его концентрация в воздухе не критична, то следом загорелась угольная пыль, если критична — то она взорвалась. Мог взорваться и сам метан. Обстоятельства выясняет следствие, — сказал эксперт.

По его словам, пыли без метана, как правило, не бывает. Где-то в шахте произошло скопление этого газа, уверен специалист.

— Взрывоопасной ситуацией считается концентрация метана выше 2%, а из разговора шахтеров мы слышим про 7% . Если это действительно было так, и начальство, зная об этом, заставляло людей работать — это преступление, — отметил Рубен Бадалов.

Наиболее взрывоопасная концентрация метана — от 6 до 9%, подчеркнул эксперт.

— Безвредными и относительно безвредными считаются его низкие концентрации на уровне нуля или выше 16%. Если концентрация метана 2,5% — меры нужно предпринимать немедленно, иначе загорится. В любом случае надо прекратить работать и искать способы для дегазации. То, что в лаве было 7% — это катастрофа, — считает он. — Чтобы при концентрации в 7% произошел взрыв, достаточно малейшей искры, даже выскочившей из стены гайки.

За день до ЧП, 24 ноября, шахту посещали инспекторы государственного строительного надзора Кузбасса, но нарушений не нашли , свидетельствуют данные базы «Спарк». Там же указано, что в апреле 2021 года проверяющие зафиксировали отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) .

Последний случай гибели человека на шахте случился почти пять лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности, сообщил в своем Telegram-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль. В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей, указал чиновник. Он призвал не торопиться с выводами и тем более делать их самостоятельно — причины установит Комиссия по техническому расследованию аварии, сформированная Ростехнадзором.

Опасная пыль

ООО «Шахта «Листвяжная» производственной мощностью 5,2 млн т угля в год принадлежит АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь». «Известия» направили туда запрос. Основатели холдинга — Михаил Федяев и бывший депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин.

На официальном сайте компании «СДС-Уголь» сказано, что «Шахта Листвяжная» отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения в Беловском районе Кузбасса». Отмечено, что эта шахта — « экологически безопасное производство с максимальным использованием внутренних ресурсов». В ней «п роводится дегазация, используется современное горно-шахтное оборудование, строятся новейшие очистные сооружения ».

Пыльная работа Машины спасательных служб возле шахты «Листвяжная» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По словам Рубена Бадалова, «Листвяжная» — шахта второй категории, то есть в ней те так высока относительная газообильность.

— Шахта опасна из-за газовой пыли . Не все шахты такие, в России опасных шахт осталось 20%, — заявил он «Известиям». — Происшествия в шахтах бывают разные — обрушение, например, но угольная пыль — наверное, самое страшное из всех. Она детонирует, причем следом за первым происходят вторичный и третичный взрывы. С этим связана гибель многих людей . В этом отличие от взрыва метана, который происходит локально.

Доктор технических наук, завкафедрой безопасности и экологии горного производства МИСиС Константин Коликов также отметил возможные катастрофические последствия в случае взрывов газовой пыли.

— Сейчас уровень безопасности на шахтах неплохой, но такие ЧП периодически случаются, — сказал он «Известиям». — «СДС-Уголь» — это хорошая, серьезная компания, занимается и вопросами безопасности, и вопросами экологии. Они себя достаточно высоко позиционируют и по рейтингам находятся достаточно высоко. Но при высоких нагрузках даже на шахтах второй– третьей категории такие аварии случаются, потому что по-прежнему вопросам метанобезопасности, к сожалению, уделяется недостаточно внимания.

Возможно, после этой ситуации на российских шахтах следует пересмотреть систему проветривания. За рубежом используют комбайны, которые доводят количество метана до нуля. Не суть как, но проблему с накоплением метана нужно решать, уверен Рубен Бадалов.