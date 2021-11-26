Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
Трагедия на шахте «Листвяжная» Кемеровской области, произошедшая 25 ноября, по предварительным данным, унесла 52 жизни. Погибли шахтеры и спасатели. По официальной версии, в выработке произошло задымление. Шахтеры, бывшие на месте, говорят о взрывах. Эксперты предполагают, что их причиной могли стать метан или угольная пыль. На сайте владельца шахты — компании «СДС-Уголь» — сказано, что на ней используется современное оборудование для дегазации. Однако эксперты считают шахту опасной и утверждают, что подобных ей в России до 20%.
ЧП за ЧП
В четверг, 25 ноября, в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло задымление. По данным на 22:30 мск, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. 67 пострадали, из них 39 попали в больницы. Эти люди отравились дымом, уточнили в СУ СК по Кемеровской области.
32 пострадавших госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, три из них в реанимации, состояние остальных — легкой и средней степени тяжести, сообщила главврач центра Оксана Черникова. В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи попали пять человек, в городскую больницу № 8 в Белово — двое, все средней степени тяжести. Амбулаторную помощь оказали еще 13, одного пациента выписали.
Сначала стало известно об 11 погибших. В шахте оставались 35 человек, поиски продолжались весь день. Тем не менее вечером спасатели объявили, что живых в шахте не осталось.
Сотрудники военизированного горноспасательного отряда возле шахты «Листвяжная»
Днем на месте выработок выросла концентрация метана — она превысила 6%, и оксида углерода — более 0,25%. В этих условиях есть вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность. Но часть группы спасателей (по некоторым данным, шесть человек) не вернулась из-под земли. К вечеру нашли тела троих из них.
Всего, по утверждению местных властей, в шахте работают 19 отделений спасателей — это 154 человека личного состава. На поверхности разместилось 30 единиц техники. Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе.
— Пока дополнительных сил и средств нам не требуется, справляемся своими силами, — сообщил на оперативном совещании губернатор Сергей Цивилев, который выехал на место ЧП.
Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия весь день работала следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.
Были задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная», сообщили в СКР вечером 25 ноября. Как пояснили в ведомстве, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4.
Проверку шахты начала местная прокуратура и взяла на особый контроль Генпрокуратура — в Кузбасс выехал заместитель главы федерального ведомства Дмитрий Демешин. После ЧП на «Листвяжной» предстоят проверки всех шахт Кузбасса.
Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Глава государства дал поручение врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс. Губернатору региона Сергею Цивилеву и врио главы МЧС президент поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.
Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.
Концентрация невнимания
В сообщении СК Кузбасса ЧП обозначалось как «задымление». Так же события описаны на сайте областной администрации. Местное управление МЧС называет случившееся «происшествием».
Однако в телеграм-каналах в тот же день появились сообщения якобы от шахтеров «Листвяжной», которые настаивают, что были взрывы метана, и что об этой опасности рабочие предупреждали за четыре дня до трагедии. Шахтеры уверены: версия о том, что загорелась угольная пыль, недостоверна.
«В лаве (пространство, где добывают уголь. — «Известия») было 7% газа, она встала. И звонил начальник лавы и говорил слесарям: «Почему вы не едете? Запускайтесь!» Слесаря отказались», — утверждает один из них.
Работники предположили, что «уже есть подписанная бумага, в которой сказано, что шахтеры сами ходили работать, а начальство им не разрешало».
Первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов считает версию о взрыве метана убедительной.
Машина скорой помощи проезжает через КПП № 1 на территорию шахты «Листвяжная»
— Возгорание метана произошло, однозначно. Если его концентрация в воздухе не критична, то следом загорелась угольная пыль, если критична — то она взорвалась. Мог взорваться и сам метан. Обстоятельства выясняет следствие, — сказал эксперт.
По его словам, пыли без метана, как правило, не бывает. Где-то в шахте произошло скопление этого газа, уверен специалист.
— Взрывоопасной ситуацией считается концентрация метана выше 2%, а из разговора шахтеров мы слышим про 7%. Если это действительно было так, и начальство, зная об этом, заставляло людей работать — это преступление, — отметил Рубен Бадалов.
Наиболее взрывоопасная концентрация метана — от 6 до 9%, подчеркнул эксперт.
— Безвредными и относительно безвредными считаются его низкие концентрации на уровне нуля или выше 16%. Если концентрация метана 2,5% — меры нужно предпринимать немедленно, иначе загорится. В любом случае надо прекратить работать и искать способы для дегазации. То, что в лаве было 7% — это катастрофа, — считает он. — Чтобы при концентрации в 7% произошел взрыв, достаточно малейшей искры, даже выскочившей из стены гайки.
За день до ЧП, 24 ноября, шахту посещали инспекторы государственного строительного надзора Кузбасса, но нарушений не нашли, свидетельствуют данные базы «Спарк». Там же указано, что в апреле 2021 года проверяющие зафиксировали отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода).
Последний случай гибели человека на шахте случился почти пять лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности, сообщил в своем Telegram-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль. В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей, указал чиновник. Он призвал не торопиться с выводами и тем более делать их самостоятельно — причины установит Комиссия по техническому расследованию аварии, сформированная Ростехнадзором.
Опасная пыль
ООО «Шахта «Листвяжная» производственной мощностью 5,2 млн т угля в год принадлежит АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь». «Известия» направили туда запрос. Основатели холдинга — Михаил Федяев и бывший депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин.
На официальном сайте компании «СДС-Уголь» сказано, что «Шахта Листвяжная» отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения в Беловском районе Кузбасса». Отмечено, что эта шахта — «экологически безопасное производство с максимальным использованием внутренних ресурсов». В ней «проводится дегазация, используется современное горно-шахтное оборудование, строятся новейшие очистные сооружения».
Машины спасательных служб возле шахты «Листвяжная»
По словам Рубена Бадалова, «Листвяжная» — шахта второй категории, то есть в ней те так высока относительная газообильность.
— Шахта опасна из-за газовой пыли. Не все шахты такие, в России опасных шахт осталось 20%, — заявил он «Известиям». — Происшествия в шахтах бывают разные — обрушение, например, но угольная пыль — наверное, самое страшное из всех. Она детонирует, причем следом за первым происходят вторичный и третичный взрывы. С этим связана гибель многих людей. В этом отличие от взрыва метана, который происходит локально.
Доктор технических наук, завкафедрой безопасности и экологии горного производства МИСиС Константин Коликов также отметил возможные катастрофические последствия в случае взрывов газовой пыли.
— Сейчас уровень безопасности на шахтах неплохой, но такие ЧП периодически случаются, — сказал он «Известиям». — «СДС-Уголь» — это хорошая, серьезная компания, занимается и вопросами безопасности, и вопросами экологии. Они себя достаточно высоко позиционируют и по рейтингам находятся достаточно высоко. Но при высоких нагрузках даже на шахтах второй–третьей категории такие аварии случаются, потому что по-прежнему вопросам метанобезопасности, к сожалению, уделяется недостаточно внимания.
Возможно, после этой ситуации на российских шахтах следует пересмотреть систему проветривания. За рубежом используют комбайны, которые доводят количество метана до нуля. Не суть как, но проблему с накоплением метана нужно решать, уверен Рубен Бадалов.