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Спасательную операцию в шахте «Листвяжная» возобновят через три дня

Губернатор Цивилев: спасательные работы на шахте «Листвяжная» возобновятся через три дня
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Решение о возобновлении спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области будет принято ориентировочно через три дня, после изоляции горных выработок и заполнения их метаном, когда концентрация газа достигнет безопасного уровня. Об этом 26 ноября заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Прибыло три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — Ред.), составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается. По нашим прогнозным расчетам, это займет трое суток. После истечения этого времени будет принято дальнейшее решение о производстве [спасательных] работ на шахте», — сообщил губернатор журналистам.

Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше добавил, что одновременно с изоляционными работами в горных выработках спасатели будут тушить возможные очаги пожара. Он отметил, что дополнительно проводятся работы по частичной или полной замене горючей атмосферы отработанного пространства лавы.

«Начнется к вечеру бурение скважины в предполагаемый очаг, где произошел основной эпицентр взрыва, для подачи туда инертной пены, для тушения возможных очагов пожара и охлаждения всех горных выработок», — сказал командир отряда.

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Кроме того, Ше заявил, что эксперты установили предполагаемую причину ЧП в шахте, изучив в том числе характер полученных пострадавшими шахтерами травм.

«Большинство пострадавших имели травмы, полученные в результате динамического явления — взрыва», — подчеркнул командир горноспасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который проходит с 26 по 28 ноября.

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