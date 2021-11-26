Генпрокуратура проверит управление Ростехнадзора после ЧП на шахте в Кузбассе

Генпрокуратура России решила провести проверку Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что соответствующее решение принято в связи с распоряжением генерального прокурора РФ Игорем Красновым о проведении масштабных проверок соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, занимающихся добычей угля и руды.

«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу организована и начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа. При условии выявления оснований будут реализованы меры прокурорского реагирования.

В этот же день замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил,что рабочие на шахте «Листвяжная» в Кузбассе ранее жаловались на высокий уровень метана.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно, приказ уже подписан.