Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят посмертно

Погибших при спасении горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасателей наградят орденами Мужества посмертно. Об этом в пятницу, 26 ноября, говорится на сайте МЧС.

«При проведении поисково-спасательных работ погибли шесть горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям», — заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Он отметил, что это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России.

«От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти», — заключил Чуприян.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Губернатор области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который проходит с 26 по 28 ноября.