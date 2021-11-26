Шесть тел погибших подняли на поверхность из шахты в Кузбассе

Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября губернатор региона Сергей Цивилев написал в Telegram.

«Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел — трое горняков (двое из них опознаны) и трое спасателей (их имена известны)», — говорится в сообщении.

Также заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал о задержании пяти человек: директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, а также лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Губернатор сообщил, что решение о возобновлении спасательных работ в шахте будет принято ориентировочно через три дня. Он также отметил, что необходимо заполнить метаном горные выработки, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Нужно, чтобы уровень метана дошел до более 20%, тогда риск взрыва снизится.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами мужества посмертно