СК обнародовал видео задержания руководителей шахты «Листвяжная»

Управление Следственного комитета (СК) по Кемеровской области обнародовало видео задержания директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка предприятия Сергея Герасименка после произошедшего 25 ноября ЧП с гибелью горняков.

Должностные лица задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. По информации пресс-службы управления СК, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

25 ноября в результате задымления на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, из них 11 шахтеров и шесть спасателей. Еще 67 человек пострадали, 39 из которых находятся в больницах городов Кемерово, Белово и Ленинск-Кузнецкий.

Причиной возникновения задымления, по предварительным данным, стал взрыв метана в вентиляционном штреке.