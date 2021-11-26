СК предъявил обвинения фигурантам дела о ЧП в шахте в Кузбассе

Следственный комитет России предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба СК.

«26 ноября предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку и главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется приведшее к гибели людей нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, в то время как Винокуров и Семыкин обвиняются по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

Согласно данным следствия, из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах произошло газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, которые находились на выработке.

Винокуров и Семыкин, в свою очередь, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте. Кроме того, они составили фиктивные акты о проверке штрека, хотя фактически ее не проводили.

«В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле председателя СК РФ», — указали в пресс-службе, добавив, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте всех фигурантов дела.

Ранее в пятницу в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел. Уточнялось, что нарушения были связаны, в частности, с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также нарушениями режима труда и отдыха.

В этот же день замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.