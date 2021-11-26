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Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт на Кузбассе

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В ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурорами городов и районов Кузбасса при содействии специалистов ГИТ, МЧС и Ростехнадзора осуществлен выход на 25 шахт. В ходе проверок выявлены нарушения пожарной безопасности и охраны труда, связанные с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, а также необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой плюс нарушениями режима труда и отдыха», — сказано в сообщении.

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В Генпрокуратуре констатировали, что с момента начала проверки возбуждено уже 55 дел об административных правонарушениях. Кроме того, было внесено четыре представления об устранении нарушений закона.

«На данный момент проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на особом контроле Генпрокуратуры РФ», — заключили в пресс-службе.

Ранее в пятницу замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте «Листвяжная» в Кузбассе жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовные дела в центральный аппарат ведомства.

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