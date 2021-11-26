Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко после проведения им банкета в свою честь в дни траура по погибшим горнякам. Об этом 26 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Праздничный банкет устроили в администрации Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Видеоролик с корпоратива появился в Сети. Как следует из кадров, на мероприятие собралось около двух десятков человек.

Банкет состоялся в день ЧП, 25 ноября.

Как отметил Цивилев, подобный поступок сложно описать словами.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — добавил глава региона.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.