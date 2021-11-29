«Я до сих пор не знаю, как все это объяснить детям»

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются поиски тел погибших. В результате трагедии 25 ноября и последующих спасательных работ здесь погиб 51 человек. По последним данным, пока из-под земли извлекли 11 тел, рассказал источник «Известий», участвующий в поисковых работах. Погибших уже начали предавать земле — по одному, массовых похорон не будет. Первые церемонии прощания состоялись в воскресенье, 28 ноября. «Известиям» удалось поговорить с вдовами и узнать, как они переживают беду.

Ощущение грядущей беды

Многие жители Кемеровской области так или иначе связаны с шахтой. Кто-то давно там трудится, а кто-то только собирается. Другой работы в регионе практически нет. А на шахтах, по меркам области, платят неплохие деньги — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. Всё зависит от того, выполняется ли план по добыче угля, рассказал «Известиям» таксист из Ленинска-Кузнецкого Сергей Заболдалов.

— Я 20 лет отработал на «Листвяжной» , и чего там только не происходило. Вечные аварии, инциденты, производственные травмы. Правда, без смертей, особенно в таких масштабах. Начальство в мои времена халатно подходило к вопросу безопасности, ведь нужно план выполнять, а не выполнишь — меньше денег, — рассказал Сергей.

Он отметил, что такой ужас от произошедшего последний раз жители Кемеровской области испытывали после инцидента в «Зимней вишне».

— Я уволился из шахты, когда получил производственную травму. По состоянию здоровья тяжелыми работами заниматься не мог, а начальство предложило уборку подвижных составов с зарплатой в 15–20 тыс. Я таксистом больше получаю, — возмущается Сергей.

Члены семей погибших шахтеров неохотно идут на контакт — горе слишком велико. Но и молчать о произошедшем не легче. Слово за слово, разговор начинается.

— Мы познакомились с Сережей (имя изменено по просьбе семьи) еще в школе. Начали встречаться и после армии сыграли свадьбу. Он пошел учиться в Кемеровский техникум народных промыслов и по окончании отправился работать в шахту, — рассказала жена погибшего Анна.

Сергей всегда хотел пойти работать на шахту, его дед и отец там работали, вот и он продолжил славную семейную традицию, отметила она. Тем более, что через год после свадьбы у молодоженов родилась двойня, нужны были деньги, а там достойно платили.

— Начинал он как горнорабочий первого разряда, занимался очисткой вагонов для перевозки угля. Но парень он был смышленый, быстро пошел по карьерной лестнице, начальство хвалило, в итоге перешел на добычу в саму шахту. Повысили зарплату. Хорошо помню тот день: стол накрыли, родителей пригласили и праздновали, — говорит Анна, еле сдерживая слезы.

Несмотря на хороший доход, условия на шахте были иногда просто неприемлемыми , считает она. По словам женщины, г азоанализаторы метана частенько зашкаливали, но на это никто не обращал внимания — докладывать начальству было бесполезно, всё равно реакции не последует . Чтобы писк не мешал работать, приборы поливали холодной водой, рассказала Анна.

— В тот самый день всем было неспокойно. Знаете, как ощущение грядущей беды. Дети плохо спали, а у меня с самого утра всё из рук валилось. Сережа говорил, что до добра не доведет, если нарушения не исправят. Так и получилось. Я до сих пор не знаю, как всё это объяснить детям, — рассказала Анна.

Последнее сообщение она получила от мужа за несколько часов до взрыва: «Люблю. Скучаю. Как границы откроют, полетим с детьми в Египет».

— Мы несколько лет откладывали на отдых за границей. Хотели в новогодние праздники, если ситуация с этим коронавирусом улучшится, сделать себе такой подарок, — добавила она.

Впереди похороны. В семье рассказали, что к ним приходили люди, сказавшие, что представляют местную администрацию. Со слов собеседников, визитеры просили выбрать место для захоронения подальше от шахты , — мол, так будет лучше, удобнее.

«Как такое пережить, я просто не знаю»

Во второй семье, с членами которой удалось поговорить корреспонденту «Известий», тоже попросили не раскрывать имен. И им придется хоронить погибшего в 150 км от шахты — ближе места не нашлось.

— Как, по их мнению, мы будем навещать могилу? К нам приходили люди, рассказывали, что решат все наши проблемы. Какие наши проблемы? Я нормально мужа не могу похоронить. Нас все пытаются деньгами закидать, чтобы мы молчали и никому ничего не рассказывали, — рассказала жена погибшего шахтера. — Всё руководство шахты, все эти проверяющие виноваты в смерти стольких людей. Мой муж каждый день ходил к начальству, писал письма, звонил, предупреждал, что нельзя работать в таких условиях.

Она подчеркнула, что в 2004 году, когда произошел аналогичный инцидент, погибли 13 человек.

— Тогда мой муж чудом выжил. Но поймите, тогда для нашего маленького города это была катастрофа. А теперь сообщают уже о 50 погибших. Как такое пережить, я просто не знаю. Прямо перед Новым годом у нас отняли самое дорогое , — добавила вдова.

Семьи до сих пор приезжают к шахте и забирают вещи погибших, их машины. У забора люди устроили небольшой мемориал, куда кладут цветы в память о шахтерах.

— Нам приятно, что люди неравнодушны, но ведь это скоро забудут. Пройдет месяц, год. А потом, не дай бог, такая же история повторится на другой шахте, на другом производстве, — рассуждает вдова.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС — им предстоит найти тела всех погибших и извлечь из шахты. По последним данным, пока из-под земли достали 11 тел: восемь шахтеров и троих спасателей, рассказал «Известиям» спасатель, работающий на месте. Он не исключил, что операция может продлиться и месяц. Работы периодически прерываются из-за опасности взрывов.