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Угольное дело: почему в аварии на шахте впервые винят собственника

Кто ответит за гибель горняков и спасателей в Кузбассе
Фото: РИА Новости/Данил Айкин
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Угольное дело: почему в аварии на шахте впервые винят собственника
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2021-12-15 20:53:10
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Следствие впервые намерено привлечь к уголовной ответственности за аварию на шахте владельца компании, которой принадлежит угледобывающее предприятие. В результате трагедии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек. В ночь с 15 на 16 декабря суд в Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте председателя совета директоров и владельца АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева и топ-менеджеров компании. Дело о трагедии на «Листвяжной» может стать первым за многие годы, когда отвечать за последствия придется не только техническому персоналу и менеджменту, но и собственнику. Рассматривая вопрос об избрании меры пресечения, суд отнесся к бизнесмену строже, чем к другим фигурантам: его отправили под арест на два месяца, а не на один, как остальных. Следствие считает, что также среди причин трагедии — халатность инспекторов Ростехнадзора.

Газодинамическое явление

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Взрыв метановоздушной смеси и последующее задымление на шахте «Листвяжная» в городе Белово в Кузбассе привели к гибели 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Тела погибших продолжали извлекать из-под земли вплоть до 13 декабря.

15 декабря Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать ходатайства следствия об избрании меры пресечения четверым подозреваемым, которые были арестованы накануне.

Среди обвиняемых основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов, — сообщили «Известиям» в Следкоме. — В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

шахта
Владелец «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» Михаил Федяев (справа) на заседании суда в Кемерове

Владелец «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» Михаил Федяев (справа) на заседании суда в Кемерово

Фото: РИА Новости/Данил Айкин
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В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие, добавили в ведомстве.

Своей вины фигуранты не признали.

— В зависимости от предъявленного обвинения наказание варьируется от штрафа до 1 млн рублей, принудительных работ сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до лишения свободы сроком до десяти лет, — сказал «Известиям» адвокат, руководитель МКА «Князев и партнеры» Андрей Князев. — Учитываться будет характер и степень фактического участия лица, его влияние на характер и размер причиненного вреда. Говорить более детально можно будет после окончания следствия и установления всех обстоятельств случившегося.

Угольное дело
Алексеев

Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев

Фото: ТАСС/Максим Киселев

«Известия» связались с офисом «СДС-Уголь». В подразделении, отвечающем за промышленную безопасность и охрану труда, сказали, что руководитель на больничном, а штат в полном составе находится на «Листвяжной». В пресс-службе компании сообщили, что сложившуюся ситуацию пока не комментируют.

В конце ноября суд арестовал пятерых ответственных лиц. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Это директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. По версии следствия, директор Махраков и его подчиненные нарушили требования промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло «газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке», пояснили в Следкоме.

К ответственности также могут быть привлечены два сотрудника Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Угольное дело
Лобанов

Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов

Фото: ТАСС/Максим Киселев
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— Им инкриминирована ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы составили акты о проверке штрека шахты без фактического ее проведения, — сообщили в СКР.

Судя по данным базы «Спарк», у регионального управления Ростехнадзора серьезных претензий к АО ХК «СДС-Уголь» не было. С 2017 года предприятие проверяли восемь раз (плюс по одной проверке трудовой инспекции и Росприроднадзора), причем инспекторы выезжали на другие адреса — не на «Листвяжную». Издание попросило Ростехнадзор подтвердить или опровергнуть эту информацию и прокомментировать обвинение сотрудникам ведомства.

Вина хозяина

Поскольку трагедии на шахтах повторяются с печальной периодичностью, уже сложилась правоприменительная практика по таким делам.

Анализируя похожие дела по факту аварий на шахтах, можно предположить, что по ч. 3 ст. 217 УК РФ диапазон применяемых наказаний — от трех до шести лет лишения свободы, в том числе условно, если только к моменту вынесения приговора не истечет срок давности, который по данному составу преступления составляет десять лет, — сказал «Известиям» старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков. — При этом лицам, впервые привлекаемым к уголовной ответственности, суд часто назначает наказание в диапазоне от одной третьей до одной пятой от максимального срока лишения свободы, в том числе условно.

Угольное дело
шахта

Здание шахты «Листвяжная»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За чудовищную по числу жертв аварию — на шахте «Ульяновская» 2007 года в Новокузнецке, унесшую 110 жизней, были наказаны шестеро — директор шахты и пятеро его подчиненных. Они отправились в колонию на сроки от трех до шести лет. Топ-менеджеры становились подсудимыми и после других трагедий на шахтах, хотя обычно дело ограничивалось наказанием сотрудников более низкого звена. После аварии на шахте «Северная» в Воркуте (2016 год, 36 жертв) следствие попыталось привлечь к ответственности гендиректора ПАО «Северсталь», владеющей шахтой. Гендиректор Вадим Ларин сбежал за границу и, по данным СМИ, до сих пор находится в розыске. Но, судя по открытым источникам, собственникам горнодобывающих предприятий прежде претензий не предъявлялось.

«Листвяжная» принадлежит АО ХК «СДС-Уголь», компания входит в холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС). Михаил Федяев — ее президент и совладелец. В 2019 году, по данным российского Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в $550 млн, он находился на 177-й строчке самых богатых людей России.

— Оперативность правоохранителей в установлении лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к трагедии, обусловлена резонансностью уголовного дела, а также численностью погибших, — предположил адвокат, старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин.

Угольное дело
Якутов

Технический директор компании «СДС-Уголь» Антон Якутов

Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Уже в районе полуночи по местному времени два кемеровских судьи, которые в соседних залах рассматривали ходатайства следователей об аресте четверых руководителей, вынесли решения. Технический директор АО ХК «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов отправятся в СИЗО до 25 января 2022 года. Защита гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева просила о домашнем аресте и залоге в 15 млн рублей, но судья Олеся Захватова отправила гендиректора под арест — также до 25 января.

Почти в час ночи судья Дмитрий Торощин вынес решение об аресте Михаила Федяева. Он отправитсяпод арест на два месяца — до 14 февраля 2022 года.

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