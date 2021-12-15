Угольное дело: почему в аварии на шахте впервые винят собственника

Следствие впервые намерено привлечь к уголовной ответственности за аварию на шахте владельца компании, которой принадлежит угледобывающее предприятие . В результате трагедии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек. В ночь с 15 на 16 декабря суд в Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте председателя совета директоров и владельца АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева и топ-менеджеров компании. Дело о трагедии на «Листвяжной» может стать первым за многие годы, когда отвечать за последствия придется не только техническому персоналу и менеджменту, но и собственнику. Рассматривая вопрос об избрании меры пресечения, суд отнесся к бизнесмену строже, чем к другим фигурантам: его отправили под арест на два месяца, а не на один, как остальных. Следствие считает, что также среди причин трагедии — халатность инспекторов Ростехнадзора.

Газодинамическое явление

Взрыв метановоздушной смеси и последующее задымление на шахте «Листвяжная» в городе Белово в Кузбассе привели к гибели 46 шахтеров и 5 горноспасателе й. Тела погибших продолжали извлекать из-под земли вплоть до 13 декабря.

15 декабря Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать ходатайства следствия об избрании меры пресечения четверым подозреваемым, которые были арестованы накануне.

— Среди обвиняемых основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов , — сообщили «Известиям» в Следкоме. — В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

шахта Владелец «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» Михаил Федяев (справа) на заседании суда в Кемерово Фото: РИА Новости/Данил Айкин

В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие , добавили в ведомстве.

Своей вины фигуранты не признали.

— В зависимости от предъявленного обвинения наказание варьируется от штрафа до 1 млн рублей, принудительных работ сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до лишения свободы сроком до десяти лет , — сказал «Известиям» адвокат, руководитель МКА «Князев и партнеры» Андрей Князев. — Учитываться будет характер и степень фактического участия лица, его влияние на характер и размер причиненного вреда. Говорить более детально можно будет после окончания следствия и установления всех обстоятельств случившегося.

Угольное дело Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев Фото: ТАСС/Максим Киселев

«Известия» связались с офисом «СДС-Уголь». В подразделении, отвечающем за промышленную безопасность и охрану труда, сказали, что руководитель на больничном, а штат в полном составе находится на «Листвяжной». В пресс-службе компании сообщили, что сложившуюся ситуацию пока не комментируют.

В конце ноября суд арестовал пятерых ответственных лиц. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Это директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. По версии следствия, директор Махраков и его подчиненные нарушили требования промышленной безопасности производственных объектов . В результате произошло «газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке», пояснили в Следкоме.

К ответственности также могут быть привлечены два сотрудника Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Угольное дело Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов Фото: ТАСС/Максим Киселев

— Им инкриминирована ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы составили акты о проверке штрека шахты без фактического ее проведения, — сообщили в СКР.

Судя по данным базы «Спарк», у регионального управления Ростехнадзора серьезных претензий к АО ХК «СДС-Уголь» не было. С 2017 года предприятие проверяли восемь раз (плюс по одной проверке трудовой инспекции и Росприроднадзора), причем инспекторы выезжали на другие адреса — не на «Листвяжную». Издание попросило Ростехнадзор подтвердить или опровергнуть эту информацию и прокомментировать обвинение сотрудникам ведомства.

Вина хозяина

Поскольку трагедии на шахтах повторяются с печальной периодичностью, уже сложилась правоприменительная практика по таким делам.

— Анализируя похожие дела по факту аварий на шахтах, можно предположить, что по ч. 3 ст. 217 УК РФ диапазон применяемых наказаний — от трех до шести лет лишения свободы, в том числе условно, если только к моменту вынесения приговора не истечет срок давности , который по данному составу преступления составляет десять лет, — сказал «Известиям» старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков. — При этом л ицам, впервые привлекаемым к уголовной ответственности, суд часто назначает наказание в диапазоне от одной третьей до одной пятой от максимального срока лишения свободы, в том числе условно.

Угольное дело Здание шахты «Листвяжная» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

За чудовищную по числу жертв аварию — на шахте «Ульяновская» 2007 года в Новокузнецке, унесшую 110 жизней, были наказаны шестеро — директор шахты и пятеро его подчиненных. Они отправились в колонию на сроки от трех до шести лет. Топ-менеджеры становились подсудимыми и после других трагедий на шахтах, хотя обычно дело ограничивалось наказанием сотрудников более низкого звена. После аварии на шахте «Северная» в Воркуте (2016 год, 36 жертв) следствие попыталось привлечь к ответственности гендиректора ПАО «Северсталь», владеющей шахтой. Гендиректор Вадим Ларин сбежал за границу и, по данным СМИ, до сих пор находится в розыске. Но, судя по открытым источникам, собственникам горнодобывающих предприятий прежде претензий не предъявлялось.

«Листвяжная» принадлежит АО ХК «СДС-Уголь», компания входит в холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС). Михаил Федяев — ее президент и совладелец. В 2019 году, по данным российского Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в $550 млн, он находился на 177-й строчке самых богатых людей России.

— Оперативность правоохранителей в установлении лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к трагедии, обусловлена резонансностью уголовного дела, а также численностью погибших, — предположил адвокат, старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин.

Угольное дело Технический директор компании «СДС-Уголь» Антон Якутов Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Уже в районе полуночи по местному времени два кемеровских судьи, которые в соседних залах рассматривали ходатайства следователей об аресте четверых руководителей, вынесли решения. Технический директор АО ХК «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов отправятся в СИЗО до 25 января 2022 года. Защита гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева просила о домашнем аресте и залоге в 15 млн рублей, но судья Олеся Захватова отправила гендиректора под арест — также до 25 января.