Путин заявил о необходимости правовой базы для Красного Креста РФ

Красный Крест РФ нуждается в правовой базе для работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря.

«Если говорить о российском Красном Кресте и законе о Красном Кресте, то я готов полностью согласиться с тем, что такой нормативный акт востребован. На данный момент ведется его обсуждение на уровне депутатов», — сказал глава государства во время видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, стенограмма переговоров выложена на сайте Кремля.

Он сказал, что власти России будут «аккуратно и спокойно двигаться в этом направлении».

Президент России также добавил, что будут приложены все усилия, чтобы русский язык получил полноценную поддержку в качестве рабочего в Федерации.

«По поводу поддержки использования русского языка в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца я должен сказать, что мы сделаем всё, чтобы русский язык приобрел такое качество. Тем более, что он является официальным языком ООН. <...> Многие страны, безусловно, будут пользоваться этим языком, потому что это просто для них удобно. Всячески будем поддерживать эти начинания», — заверил Путин главу МФКК.

Он добавил, что по-русски в мире говорят примерно 300 млн человек.

В том же разговоре Владимир Путин подчеркнул, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, так как из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы.

Еще он заявил, что граждане, привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами. По словам Путина, от коронавируса российскими препаратами вакцинировались около 200 млн человек.