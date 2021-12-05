Добрым путь: в РФ появятся программы страхования волонтеров

Волонтеры играют важную роль в решении многих проблем в России, включая, например, борьбу с природными катаклизмами. Их значение особенно усилилось с началом пандемии коронавируса. По словам Владимира Путина, который 5 декабря принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе, глубокое понимание «болевых точек» всё чаще выводит добровольческие инициативы на уровень принятия государственных решений. Президент заявил, что развитию волонтерства в стране будет оказываться поддержка и в дальнейшем — это будет касаться и вопроса страхования добровольцев. В этот же день глава государства провел встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. С ним глава РФ обсудил вопросы вакцинации и признания российского препарата «Спутник V».

Человеческие цели

В Международный день добровольца, который ежегодно отмечается 5 декабря, Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе. Этот праздник в 1985 году утвердила Генеральная ассамблея ООН. Пять лет назад его начала отмечать и Россия. В 2021-м победителем в номинации «Волонтер года» стал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. Врач-педиатр создал целую службу консультирования и поддержки родителей, рассказал Владимир Путин, поздравляя победителя.

— Для меня большая честь стоять сейчас здесь. Хотел бы сказать огромное спасибо вам, огромное спасибо всем волонтерам, всем медицинским работникам и всем неравнодушным людям, — взял слово медик. — Если каждый из нас поможет и сделает счастливым другого человека — хотя бы одного — тогда все вокруг у нас будут счастливы. У нас всё получится, потому что мы вместе!

Добрым путь_3 Президент РФ Владимир Путин обращается в режиме видеоконференции к участникам и гостям церемонии вручения премии #МыВместе Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Кроме Павла Бережанского, президент вручил медали Луки Крымского всем номинантам «Волонтер года 2021»: волонтеру-медику «красной зоны» Ольге Золотухиной, волонтеру-медику Владимиру Никольскому и руководителю штаба акции #МыВместе в Кировской области Екатерине Садаковой.

Справка «Известий» Международная премия #МыВместе учреждена для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

Добрым путь_1 Президент РФ Владимир Путин и номинанты премии #МыВместе во время церемонии награждения. Слева направо: руководитель штаба акции #МыВместе в Кировской области Екатерина Садакова, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, студент Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Владимир Никольский, врач-педиатр, студентка медико-фармацевтического колледжа Курского государственного медицинского университета Ольга Золотухина Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Официально в стране около 3 млн волонтеров, но по факту — гораздо больше, — рассказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина. — Ведь каждый помогает в силу своего опыта и интересов: студенты — на мероприятиях, юристы — pro bono, неравнодушные россияне также регулярно принимают участие в акциях поддержки или участвуют в движении «Мы вместе». И, как видим, этот пример заразителен: с каждым годом отряды добровольцев только расширяются.

А еще волонтерская деятельность помогает приобщать молодежь к ценностям взаимопомощи, созидательного труда, командной работы, находить единомышленников и реализовывать себя, добавила парламентарий.

Болевые точки

По словам президента, особенно большую ответственность добровольцы взяли на себя после начала пандемии — многие помогали врачам в «красных зонах» или оказывали поддержку пожилым людям. Тем не менее, деятельность волонтеров важна не только в борьбе с коронавирусом, но и при решении других проблем, включая, например, природные катаклизмы.

— Волонтеры всегда очень остро чувствуют, что называется, нерв происходящих событий, идут туда, где иногда опасно и где всегда нелегко, где ситуация порой в прямом смысле слова является чрезвычайной: в этом году, например, у нас в стране, на юге России, где люди столкнулись с тяжелыми последствиями наводнений, или в Сибири, когда мы боролись с лесными пожарами, — сказал президент.

Добрым путь_2 Президент РФ Владимир Путин награждает премией #МыВместе в номинации «Волонтер года» врача-педиатра, заведующего пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павла Бережанского за создание службы поддержки и консультирования родителей пациентов Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин подчеркнул: глубокое понимание «болевых точек» всё чаще выводит добровольческие инициативы на уровень принятия системных, государственных решений.

— И конечно, я, безусловно, поддержу все ваши начинания, в том числе и работу в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения. В том числе это касается страхования добровольцев, — сказал глава РФ.

Не менее важно и то, что волонтерские движения из разных стран поддерживают связь между собой. На площадке форума Международный форум гражданского участия #МыВместе, который проходил со 2 по 5 декабря в Москве, удалось собрать волонтеров не только из всех регионов РФ, но и представителей более чем из 40 стран мира, включая Индию, Словению, Мексику и другие государства, заметил Владимир Путин.

Добрым путь_4 Президент РФ Владимир Путин и волонтеры-медики — номинанты премии #МыВместе Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Создание подобных площадок, где могут добровольцы со всего мира обменяться собственным опытом, чрезвычайно важно. В отдельных странах волонтерство развито по-разному. И страны, где волонтерские движения имеют прочные корни, могут помогать государствам, где добровольчество только зарождается, выйти на новый уровень, — заявил «Известиям» латышский общественный деятель, историк Янис Кузинс. — Так или иначе, мы видим, какую важную роль добровольцы играют не только при организации спортивных соревнований или других развлекательных мероприятий, но и при решении по-настоящему серьезных проблем.

Глава государства также принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» — теперь президенту предстоит исполнить мечты трех российских ребят. Ими стали 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья, который хочет гитару, пятилетний Осор Аюшеев из Бурятии, желающий попробовать себя в роли пожарного, и 13-летняя Татьяна Троценко из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро».

Путем убеждения

Уже вечером Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Миссия этой организации, которая объединяет 192 страны и в следующем году отметит 155-летие, особенно значима в условиях пандемии, подчеркнул глава РФ.

Владимир Путин признал, что в РФ требуется принять закон о российском Красном Кресте, чтобы он обрел институциональную правовую основу своей деятельности. По его словам, законодатели движутся в этом направлении.

Обсуждался на встрече и вопрос вакцинации населения. Президент России напомнил, что власти РФ при решении этой задачи стараются идти по пути убеждения, а не принуждения.

Добрым путь_5 Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой, — рассказал он.

Российской вакцине «Спутник V» важно как можно быстрее получить одобрение Всемирной организации здравоохранения, чтобы иметь возможность для более широкого распространения, считает Владимир Путин.

Сегодня уже около 200 млн человек получили прививки с помощью российской вакцины, добавил президент. Однако, добавил он, нужно все-таки добиться того, чтобы люди, которые привились «Спутником V» , имели возможность свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами человечества.