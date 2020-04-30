Волонтеры нашего времени: НКО смогут рассчитывать на меры господдержки

Социально ориентированные организации смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки государства, сравнимые с уже принятыми в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, речь идет об отсрочке на шесть месяцев по уплате налогов и страховых взносов. Об этом Владимир Путин заявил во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе». В Совфеде уверены, что заявленные меры играют чрезвычайно важную роль в сложившейся ситуации: они укрепят позиции НКО и помогут активнее действовать в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Людей добрых много»

В преддверии майских праздников Владимир Путин встретился с представителями волонтерского движения, которое заметно активизировалось в условиях борьбы с невидимым врагом. Участники беседы сообщили президенту, что вокруг акции «Мы вместе» сосредоточилось уже более 100 тыс. человек. При этом среди волонтеров можно найти людей самого разного возраста: некоторым пять лет, а кому-то исполнилось 90.

Глава государства живо реагировал предложения и инициативы собеседников. К примеру, Владимир Путин поддержал призыв продолжать донорскую миссию даже в нынешних реалиях.

— В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не могу не вспомнить факты, которые, когда я об этом узнал, меня потрясли просто. Я имею в виду массовую сдачу крови жителями блокадного Ленинграда: тоннами кровь во время блокады Ленинграда направлялась ленинградцами на фронт. Я думаю, что и сегодня, в наших условиях, конечно, эта деятельность благородная чрезвычайно востребована, — отметил он.

Пообещал Владимир Путин обсудить с правительством и вопрос оказания помощи отечественным компаниям, производящим изделия для инвалидов. Положительно оценил президент и идею печатать средства индивидуальной защиты на 3D-принтерах и лазерных станках. После беседы с чемпионкой мира по боям в рыцарских доспехах Марией Давыдовой российский лидер поблагодарил жителей страны, которые в столь непростое время проводят в онлайн режиме не только спортивные тренировки, но и уроки музыки. Помимо прочего, президент считает, что в реестр социально ориентированных НКО должны быть включены организации, помогающим бездомным.

За живое президента задел и рассказ об акции «Тележка добра», когда желающие могут купить в магазине любые продукты долгого хранения, которые волонтеры потом развозят нуждающимся людям.

— Людей добрых и порядочных очень много, но такая широкая бескорыстная поддержка, мне кажется, характерна только для наших людей, — заявил президент. — Я с трудом могу себе представить что-то подобное где-то в других местах.

Во время встречи президент выслушал и работников медучреждений, которые находятся сейчас на передовой. Так, врач-реаниматолог больницы № 40 Егор Ларин обратил внимание на новую программу по страхованию медперсонала, работающего с инфицированными пациентами. По его мнению, стоит рассмотреть расширение этой программы и на волонтеров, спасающих пациентов.

— Пандемия коронавируса активизировала волонтерскую и добровольческую деятельность в России. Даже не вступая в общественные организации, люди оказывают посильную помощь наиболее уязвимым категориям населения. Например, пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям, если они, допустим, проживают по соседству, — отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По ее словам, есть все основания полагать, что новая волна доступной филантропии станет долгоиграющим трендом, который не пройдет по окончании режима самоизоляции или стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

«Уже принято решение»

После дискуссии с добровольцами Владимир Путин сразу сообщил о некоторых мерах, которые должны помочь волонтерскому движению. Так, президент призвал предоставить социально ориентированным НКО дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.

— В том числе это касается отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества, — пояснил он.

Он также напомнил, что пострадавшим компаниям МСП предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы за апрель и май из расчета один МРОТ на каждого сотрудника (12 130 рублей). По его мнению, подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО.

Президент также призвал сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО. Он подчеркнул, что «все финансовые обязательства по контрактам с НКО поставщиками социальных услуг должны исполняться ежемесячно». Владимир Путин также уверен, что государство обязано поддержать предпринимателей, которые сейчас занимаются добровольчеством.

— Поэтому уже принято следующее решение, — сообщил президент. — При расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся, — пояснил он.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что на президентские гранты для волонтеров и НКО, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, будет дополнительно выделено 3 млрд рублей. При этом важно предусмотреть ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для добровольцев, добавил глава РФ.

Более того, президент призвал установить выплаты сотрудникам НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку.

— Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ и обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку, — подытожил он.

Чрезвычайно важно, что президент в столь непростой период заявил об увеличении государственной поддержки добровольчеству, уверен зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Сенатор уверен, что озвученные решения дополнительно укрепят волонтерское движение в стране. Кроме того, предложенные меры будут, несомненно, способствовать повышению статуса социально ориентируемых организаций. А это, в частности, поможет НКО еще более эффективно помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией.