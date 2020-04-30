Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности нового всплеска COVID-19 в Москве
Авто
В России разработали план развития беспилотных автомобилей
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Наука
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Власти обеспечили более 215 тыс. учащихся и педагогов техникой для дистанционного обучения
Сюжет:

Путин назвал деятельность волонтеров гражданским героизмом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощь, которую оказывают волонтеры россиянам во время пандемии коронавируса, является гражданским героизмом, заявил в четверг, 30 апреля, президент России Владимир Путин.

Мобильная помощь: владельцы автомобилей пополнили ряды волонтеров
Продукты и лекарства нуждающимся помогают доставлять сотрудники автодилерских центров, таксисты и простые автолюбители

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас «подвиг» и «подвижничество» — это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — отметил глава государства в ходе видеоконференции с активистами общероссийского движения «МыВместе».

Путин поблагодарил всех, кто откликнулся на проблемы, с которыми сталкиваются люди. По его словам, «душевная щедрость — это часть культурного и генетического кода российского народа».

28 апреля сообщалось, что в Москве около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции. По словам представителя городского парламента в Совете Федерации Инны Святенко, волонтеры доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Одноклассники» запустили акцию для волонтеров «Я помогаю»
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020