Путин назвал деятельность волонтеров гражданским героизмом

Помощь, которую оказывают волонтеры россиянам во время пандемии коронавируса, является гражданским героизмом, заявил в четверг, 30 апреля, президент России Владимир Путин.

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас «подвиг» и «подвижничество» — это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — отметил глава государства в ходе видеоконференции с активистами общероссийского движения «МыВместе».

Путин поблагодарил всех, кто откликнулся на проблемы, с которыми сталкиваются люди. По его словам, «душевная щедрость — это часть культурного и генетического кода российского народа».

28 апреля сообщалось, что в Москве около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции. По словам представителя городского парламента в Совете Федерации Инны Святенко, волонтеры доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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