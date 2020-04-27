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«Одноклассники» запустили акцию для волонтеров «Я помогаю»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила акцию «Я помогаю», в рамках которой все желающие могут сообщить другим пользователям о своей готовности помочь в условиях коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети 27 апреля.

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«ОК предложат всем пользователям, которые хотят помочь нуждающимся в ситуации массового карантина и самоизоляции, поделиться этим в своей ленте новостей в соцсети. Для этого в ОК появился интерактивный баннер — шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, выкинуть мусор, сходить в аптеку, погулять с собакой», — говорится в сообщении

Публикации добровольцев будут распространяться с помощью «классов», комментариев и репостов и попадать в ленту новостей пользователей. Человек, нуждающийся в помощи, сможет обратиться к волонтеру напрямую через личные сообщения.

Сервис будет полезен тем, кто по каким-либо причинам не может выйти из дома: мамам, которым не с кем оставить ребенка, людям с ограничениями по здоровью, пожилым гражданам, а также туристам, которые прибыли из-за границы и находятся в режиме строгой самоизоляции. Акция «Я помогаю» станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь.

«В условиях, когда многие вынуждены оставаться дома, акция «Я помогаю» станет простым средством обмена информацией. <...> ОК рассчитывают, что акция поможет сотням тысяч людей получить помощь и привлечет внимание обычных людей к возможности сделать что-то самим», — добавили в соцсети.

В начале апреля соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили акцию для поддержки малого и среднего бизнеса. Так, до 30 июня платформы будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение в соцсетях. Также будут запущены страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, которая может оказаться полезной для бизнеса в сложившейся ситуации.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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