В Москве запустили услугу бесплатного выгула животных

Многие жители нашей страны вынуждены сейчас находиться в изоляции. Людям, которые находятся дома, требуется помощь. Одна из самых уязвимых категорий — это пожилые люди. Волонтерское движение #ПогуляйСобаку запустило с 9 апреля благотворительный проект по бесплатному выгулу собак в Москве. Особое внимание уделяется пожилым и людям входящим в группу риска. Прогулка осуществляется бесконтактым образом в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора в радиусе 100 метров от места проживания владельца.

Прежде чем приступать к своим обязанностям, волонтеры проходят подробный инструктаж от профессиональных дрессировщиков и медицинских работников о правилах общения и ответственного обращения с собаками, а также о мерах биологической защиты. Комментирует Дмитрий Михайлов, со-основатель волонтерского движения #ПогуляйСобаку — «Вспышка коронавирусной инфекции в начале 2020 года изменила мир.

Нам приходится быстро подстраиваться под новые нормы в существующих реалиях. Мы собрали команду из более чем 160 волонтеров во всех округах Москвы, чтобы помочь тем, кому сейчас сложнее всего — нашим с вами бабушкам и дедушкам!».

Оставить заявку на бесплатный выгул собаки, а также записаться в волонтеры можно на сайте walkthedog.ru или по телефону 8 800 500-05-54.

О волонтерском движении #ПогуляйСобаку: мы — команда волонтеров помогающих приютам для бездомных животных. Наша цель — популяризация регулярной помощи и посещения приютов, увеличение количества людей сознательно инвестирующих свое время в волонтерство в приютах и привлечение внимания к их проблемам. В каждом приюте множество животных, которые были оставлены нами с вами — людьми, и они нуждаются во внимании человека, а ведь его так просто оказать — просто погуляв с животным, почесав ему за ухом и угостив лакомством! Каждый месяц мы устраиваем выезды в приюты для всех желающих, кто хочет совместить приятное с полезным — весело провести время погуляв с животными, помочь в приюте руками, кормом или медикаментами.