Прямой эфир
Сюжет:

«ВКонтакте» запустила ленту новостей без коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» представила ленту по хэштегу #лучшедома без информации о ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом 1 апреля заявили в пресс-службе социальной сети.

Придавило короной: COVID-19 вогнал в депрессию две трети россиян
7% граждан страны до сих пор считают, что новый вирус — обычная выдумка

Уточняется, что в ленте будет только познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.

«Новостей про пандемию сейчас очень много. <...> Но не менее важно и переключаться: чтобы снять психологическое давление, поднять себе настроение и пополнить запас сил», — заявилруководитель направления Потребления контента и Рекомендаций «ВКонтакте» Андрей Якушев.

В свою очередь, социальная сеть «Одноклассники» запустила акцию «Вместе против вируса» и представила возможность пользователям украсить свою аватарку надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Этой возможностью воспользовались уже более 3 млн человек, в том числе актер Гоша Куценко, певицы Катя IOWA и Бьянка, говорится в сообщении.

Кроме того, «Одноклассники» презентовали тематические виртуальные подарки, которые можно отправить друзьям.

29 марта власти Москвы и Московской области первыми ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее аналогичные меры были введены в других регионах страны.

Люди могут покидать квартиры только в случае необходимости сходить в магазин или аптеку, выгула домашнего питомца, а также в случае обращения за медицинской помощью. Также из дома разрешено выходить тем, кто ездит на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уклонявшегося от карантина саратовца с семьей поместили в больницу
В ВОЗ оценили эффективность чая с лимоном против коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020