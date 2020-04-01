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Уклонявшегося от карантина саратовца с семьей поместили в больницу

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Полицейские разыскали уклонявшегося от самоизоляции из-за пандемии коронавируса жителя Саратовской области и отправили его вместе с семьей в больницу на карантин. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Алексей Зелепукин.

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«Злостно уклонялся гражданин РФ [от самоизоляции]. На территории трех районов проводили комплекс оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, установлен на территории Дергачевского района, с ним жена и ребенок, ну и двое близких родственников», — цитирует начальника управления «РИА Новости».

Он подчеркнул, что ведомство проведет проверку и даст оценку действиям нарушителя карантина.

Также, по словам Зелепукина, в Саратовской области на данный момент на самоизоляции находятся 2719 человек, из них 23 иностранца. Кроме того, за последние сутки из поездок в регион вернулись 55 граждан.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до семи лет за нарушение карантина.

31 марта стало известно, что граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля начнут получать СМС-уведомления.

Эти данные будут передаваться профильным ведомствам, а также в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса для «принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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