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В МВД рассказали о соблюдении гражданами режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Граждане России добросовестно соблюдают режим самоизоляции, который ввели из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного. Об этом в среду, 1 апреля, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов.

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«В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере», — сказал Наумов.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и области первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры ввели и в других регионах России.

В среду стало известно, что власти столицы разработали мобильное приложение, с помощью которого можно следить за передвижением больных коронавирусом, которые обязаны быть дома. Систему отслеживания создает Минкомсвязь на основе данных сотовых операторов.

Кроме того, Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы для физических лиц в размере до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Для должностных и юридических лиц штрафные санкции — выше.

По данным оперштаба на 1 апреля, число заразившихся этой инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.

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