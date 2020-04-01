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Более 1,2 тыс. протоколов составлено на нарушителей карантина в РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министерство внутренних дел РФ составило 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности», — говорится в заявлении.

Кроме того, сотрудники полиции в общественных местах проводят разъяснительную работу с теми, кто не соблюдает ограничительные предписания, особенно с людьми преклонного возраста и собирающими группами на улицах.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до семи лет за нарушение карантина. Ужесточение наказания связано с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.

В свою очередь, Мосгордума утвердила административные штрафы в размере 4 тыс. рублей за нарушение гражданами режима самоизоляции. Наказание будет распространяться на зараженных москвичей, нарушивших обязательство оставаться дома.

В этот же день власти Москвы объявили о разработке мобильного приложения, позволяющего следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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