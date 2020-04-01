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Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить число нерабочих дней

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить число нерабочих дней в стране. Об этом она сказала на брифинге в среду, 1 апреля.

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«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — цитирует Попову «Интерфакс».

Она отметила, что в России уже виден результат от принятых мер. По словам Поповой прнятое решение о введении нерабочей недели — большой вклад в дело противодействия распространению вируса.

«Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. И прекращение каких-либо действий, приостановка мероприятий, безусловно, могло бы привести к дальнейшему росту и тому, от чего мы стараемся уйти — росту взрывному», — добавила Попова.

По ее словам, на данный момент у более 20% зараженных коронавирусом российских граждан болезнь протекает без симптомов, 14% — средне-тяжелые и тяжелые случаи

Инфографика

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 886 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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