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В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 1 марта.

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«Нет, не обсуждается», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС или режим повышенной готовности во всей России или отдельной ее части. Введение изменений в законодательство связано с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

Также правительство наделили правом координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, список которых предлагается дополнить распространением заболевания, которое опасно для окружающих.

Документ предусматривает особый порядок регистрации и оборота медикаментов, которые применяются в условиях военных действий, ЧС, а также для профилактики и лечения заболеваний, опасных для общества.

Правительство внесло данную инициативу в Госдуму 25 марта. Вводить режимы ЧС и повышенной готовности разрешается в том числе при возникновении эпидемий.

Сейчас российские регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусом. В данное время таких субъектов уже почти половина в стране.

По данным оперативного штаба на 1 апреля, в России выявили 2777 случаев инфицирования, из которых 440 — за последние сутки. Выздоровели 190 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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