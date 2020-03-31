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Песков прокомментировал новые полномочия правительства на ввод режима ЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 31 марта, объяснил причины, по которым правительство нуждается в полномочиях вводить в стране режим ЧС. По его словам, именно кабмин осуществляет непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса.

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«Во-первых, конечно, нужно за комментарием обращаться в Госдуму и обращаться в правительство», — подчеркнул он. На вопрос журналистов, почему решение о вводе ЧС не может принять президент, представитель Кремля напомнил о наборе полномочий главы государства.

По его словам, президент РФ Владимир Путин может это сделать де-юре и де-факто. Но за ситуацией по коронавирусу следит именно кабмин, а им руководит Михаил Мишустин, добавил Песков.

Ранее, во вторник, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий кабмина из-за коронавируса. В частности, речь идет о наделении правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии погибли 17 человек, выздоровел 121 пациент.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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