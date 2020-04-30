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Эксперт назвал встречу Путина с волонтерами стимулом к сплочению общества

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Встреча российского лидера Владимира Путина с участниками всероссийской акции «Мы вместе» является очень важной и уникальной, так как ни один президент таких бесед с некоммерческим сектором и волонтерами не практикует. Такое мнение высказал «Известиям» в четверг 30 апреля, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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В качестве примера он привел Швейцарию, где вообще не были введены ограничительные меры для граждан и в результате, по его словам, растет смертность населения от коронавирусной инфекции.

«А здесь шел совершенно неформальный, открытый разговор и о проблемах, и о добрых делах, которые совершают наши волонтеры», — сказал он.

Эксперт уверен, что данная встреча Путина с волонтерами и представителями НКО, прошедшая «как-то очень тепло, по-человечески», является толчком к объединению общества, которое нуждается в такие сложные времена во взаимной поддержке, милосердии и заботе.

«Я думаю, это будет очень хороший стимул для всего общества, что люди не забыты, что труд тех, кто старается сделать добро, поддержать социально незащищенных, находящихся на лечении, находящихся в изоляции, это всё поможет нам вместе выдержать и пережить этот непростой период», — отметил Брод.

Путин в ходе беседы с участниками всероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля одобрил идею о расширении поддержки волонтеров. Он предложил оказать дополнительную помощь добровольцам со стороны государства и предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений.

Также глава государства назвал волонтерскую деятельность гражданским героизмом. Он поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. Он заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП), а расходы компаний на благотворительность не будут облагаться налогом на прибыль.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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