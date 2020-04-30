Путин одобрил идею о расширении поддержки волонтеров

Ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом, необходимо распространить и на волонтеров. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил президент России Владимир Путина в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», — сказал глава государства, комментируя идею расширить на добровольцев программу поддержки медицинского персонала.

27 апреля сообщалось, что в Москве пожилым людям помогают свыше 11 тыс. волонтеров и соцработников. Вместе они доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.