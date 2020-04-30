Путин поддержал идею спеть «День Победы» на балконах страны 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею выйти 9 мая на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы», пообещав подумать над формой собственного участия. Соответствующее предложение поступило российскому лидеру в ходе его видеовстречи с участниками общероссийской акции по борьбе с коронавирусом «МыВместе» 30 апреля.

Представители движения «Волонтеры Победы» рассказали президенту о соответствующей инициативе народного артиста СССР сопредседателя Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Василия Ланового.

«Вы традиционно принимаете участие в шествии «Бессмертного полка», поддержите нас и сейчас, пожалуйста», — сказали волонтеры.

Путин отметил, что «с удовольствием это сделает». «Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — добавил он.

Идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов Лановой предложил россиянам 27 апреля. По его словам, 9 мая в 19:00 традиционно состоится Минута молчания в память о погибших в Великой отечественной войне.

«Я призываю все телерадиокомпании страны, все радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы и все СМИ сделать этот день особенным и после Минуты молчания включить любимую всеми песню «День Победы», — сказал Лановой в видеозаписи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил РИАМО, что флешмоб предложили пользователи соцсетей.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. 29 апреля организаторы мероприятия запустили платформу для онлайн-участия в акции. На следующий день они отчитались о получении более 150 тыс. заявок на онлайн-шествие.

К шествию в интернете планировали присоединиться участники из 170 стран мира.

Всем, кто захочет присоединиться к онлайн-мероприятию, организаторы предлагают использовать хештеги: #мояистория #победунеотнять #Победа75 #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #нашапобеда #соотечественники #russiancompatriots.