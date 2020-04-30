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Более 150 тыс. анкет зарегистрировали в акции «Бессмертный полк онлайн»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 150 тыс. заявок на участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-режиме, поступило организаторам мероприятия с начала недели. Об этом говорится на сайте виртуального мероприятия в четверг, 30 апреля.

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«Проект стал поистине всенародным — с начала недели на участие в «Бессмертный полк онлайн» было подано более 150 тыс. анкет. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая», — сообщает сайт.

О том, что платформа для участия в памятном онлайн-шествии заработала в России, стало известно накануне. Для того чтобы присоединиться к новому формату акции и рассказать о своих родственниках-ветеранах Великой Отечественной войны, необходимо зайти на polkrf.ru. Затем нужно загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке.

Созданный из собранной к 9 мая базы сформируют видеоряд, который будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Как отмечал сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров, портреты будут отображаться не в алфавитном порядке, а по мере их размещения в базе.

Президент России Владимир Путин 16 апреля перенес мероприятия ко Дню Победы из-за пандемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» по этой причине была переведена в формат видеотрансляции.

Российский лидер заверил, что торжества обязательно состоятся, но позднее. В День Победы 9 мая, по его словам, в российских городах пройдет парад самолетов и вертолетов, а также праздничный салют.

К шествию «Бессмертного полка» в интернете планируют присоединиться участники из 170 странах мира. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк — без границ!» под девизом «Наша Победа — моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом.

Всем, кто захочет присоединиться к онлайн-шествию, организаторы акции предлагают использовать следующие хештеги: #мояистория #победунеотнять #Победа75 #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #нашапобеда #соотечественники #russiancompatriots.

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