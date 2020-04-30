Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы

Летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) Минобороны России провели первую тренировку торжественного пролета над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу ЗВО в четверг, 30 апреля.

В тренировке задействовали 30 самолетов и вертолетов. Боевые единицы оперативно-тактической авиации взлетели с аэродромов в Петрозаводске и в Хотилово в Тверской области. Армейская авиация поднялась в воздух с аэродрома в петербургском городе Пушкине.

Строй в процессе тренировки возглавил тяжелый транспортный вертолет Ми-26. За ним в звеньях проследовали многоцелевые Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». После них пролетели транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

На следующем этапе мероприятия над Дворцовой площадью пролетели многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

Всего в День Победы линейный полет над 12 городами совершат более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

По словам командующего войсками ЗВО, генерала-полковника Александра Журавлева, экипажи боевой авиации пролетят над центральными площадями этих городов.

Торжественные пролеты состояться в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

28 апреля президент России Владимир Путин анонсировал парад самолетов и вертолетов в День Победы 9 мая в российских городах. Вечером он пообещал традиционный праздничных салют в городах страны. Он отметил, что остальные мероприятия, в том числе парад на Красной площади, пройдут позже, когда ситуация с коронавирусом улучшится, пишет «Газета.ру».

Ранее, 16 апреля, президент говорил о необходимости перенести подготовку к параду Победы 9 мая из-за риска распространения коронавируса. Перенесут и все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Он пообещал, что торжества обязательно состоятся, но позднее.