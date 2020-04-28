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Опубликованы кадры пролета изобразивших цифру 75 самолетов над Ростовом-на-Дону

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Фото: соцсети
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Истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 совершили во вторник, 28 апреля, тренировочный пролет над Ростовом-на-Дону, выстроившись в виде числа 75. Кадры репетиции воздушной части парада Победы, который пройдет 9 мая, опубликованы в Сети.

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Лучшие летчики Южного военного округа (ЮВО) выполнят полеты на высоте 600 м на скорости 500 км/ч на минимальном расстоянии друг от друга — от 5 до 7 м, уточняется на сайте kp.ru.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщил об участии авиации в демонстрационных полетах, передает телеканал «Звезда».

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра по местному времени в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения», — рассказал Дворников.

Всего в мероприятиях будет задействовано 84 вертолета и 126 самолетов от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы.

Авиация Восточного военного округа также готовится к воздушному параду в честь Дня Победы. Так, 24 апреля боевые суда провели тренировочные полеты над Хабаровском.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Глава государства заверил, что торжества обязательно состоятся, но позднее.

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