Авиация готовится к воздушному Параду Победы в Хабаровске

В Хабаровске авиация Восточного военного округа проводит тренировочные полеты над городом. При благоприятной погоде 9 мая состоится воздушный парад.

В связи с распространением коронавируса торжественные мероприятия в регионе перенесли. Однако власти решили не отказываться от проведения пролета авиации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пешие расчеты парадной группировки и техника вернулись в места расположения. Авиация будет продолжать тренировки. В ближайшие дни самолеты и вертолеты пролетят над городом еще несколько раз.

16 апреля президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.