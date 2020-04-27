«Бессмертный полк» планируют провести в Краснодаре в онлайн-формате

Власти Краснодара рассчитывают провести «Бессмертный полк – 2020» в онлайн-формате. Глава города Евгений Первышов предложил использовать медиаэкран на Главной городской площади.

По словам Первышова, в 2019 году в шествии принимали участие около 110 тыс. краснодарцев. В 2020 году акция должна состояться, считает мэр города.

«Прошу связаться с организаторами федерального проекта, направить им наше предложение и проговорить технические детали. Кроме того, нужно будет максимально донести до горожан, куда и как отправлять фотографии своих родственников — ветеранов Великой Отечественной», — цитируют Первышова «Кубанские новости».

По последним данным, за сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах и в интернете.

По данным на 27 апреля, в России за сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, число смертей, вызванных вирусом, в стране достигло 794, выздоровевших — 7346.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.