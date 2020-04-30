НКО в условиях пандемии смогут получить помощь наравне с предприятиями МСП

В условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в России социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП). Об этом в четверг, 30 апреля, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами.

«Мы обязательно рассмотрим (этот вопрос. — Ред.), и я уже просил правительство проработать. Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес», — сказал он.

28 апреля в ходе совещания с губернаторами глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

В тот же день сообщалось, что в Москве около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым гражданам во время режима самоизоляции. По словам представителя городского парламента в Совете Федерации Инны Святенко, волонтеры доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Путин назвал деятельность добровольцев и социальных организаций «гражданским героизмом».

21 апреля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил распространить льготы для малого и среднего бизнеса, введенные в связи с режимом самоизоляции, на некоммерческий сектор. Он пообещал вынести вопрос поддержки НКО на обсуждение с президентом и правительством.

На данный момент НКО по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина уже получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом, введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.