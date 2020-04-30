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Путин анонсировал дополнительную помощь волонтерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти дополнительно помогут волонтерам, работающим в сложных условиях в период пандемии коронавируса, заявил в четверг, 30 апреля, президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с добровольцами.

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В частности, на президентские гранты для волонтеров и социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будет выделено 3 млрд рублей.

«На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно три млрд рублей, в том числе — обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров», — сказал Путин.

Кроме того, президент предложил предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений.

«На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительное поощрение для сотрудников социальных учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в особой заботе», — заявил он.

Ранее в этот же день глава государства в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» одобрил идею о расширении поддержки волонтеров.

27 апреля сообщалось, что в Москве пожилым людям помогают свыше 11 тыс. волонтеров и соцработников. Вместе они доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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